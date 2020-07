Beelden en Specificaties Van Samsung Galaxy Z Fold 2

Over een paar dagen krijgen we de opvolger van de Samsung Galaxy Z Fold te zien, maar beeldmateriaal en specificaties zijn nu al uitgelekt. De Galaxy Z Fold 2 krijgt een aantal interessante verbeteringen.

De boven en onderstaande beelden zijn afkomstig van tech-lekker Ishan Agarwal. We zien de nieuwe Galaxy Z Fold 2 die dunnere schermranden heeft dan zijn voorganger. Ook is het scherm aan de buitenkant veel groter. De opvouwbare smartphone komt op de markt in de kleuren Mystic Black en Mystic Bronze.

Volgens de geruchten krijgt de Galaxy Z Fold 2 onder andere 5G-ondersteuning en een sterker scherm. Qua specificaties verwachten we een 7,7-inch opvouwbaar Super AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een 6,23-inch AMOLED-scherm aan de buitenkant, maximaal 512GB opslagruimte, een 4356 mAh accu, een 64MP + 12MP + 12MP rear-camera en een 10MP selfie-camera.

De Samsung Galaxy Z Fold 2 draait op Android 10 en krijgt een adviesprijs mee van richting de 2000 euro. Op 5 augustus zal de officiële introductie plaatsvinden.

