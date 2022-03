Samsung Galaxy S22 Ultra Duurzaamheidstest: Zeer Stevige Smartphone

YouTuber JerryRigEverything heeft weer een nieuwe smartphone onder handen genomen. Dit keer gaat het om de Samsung Galaxy S22 Ultra. In een video voert de YouTuber een krastest, een vuurtest en een buigtest uit. Het valt op dat Samsung weer een zeer stevige smartphone op de markt heeft gebracht.

In de onderstaande video worden scherpe pennen en mesjes gebruikt om een krastest uit te voeren op het scherm en de behuizing van de Galaxy S22 Ultra. Net als bij veel andere smartphones is het niet verstandig om de smartphone samen met een bos sleutels in je broekzak te stoppen, maar het scherm lijkt redelijk goed bestand tegen krassen. Ook kan het scherm 20 seconden lang een vlam van een aansteker weerstaan, totdat pixels een witte gloei krijgen.

Het meest indrukwekkende is echter de stevigheid van het frame. Bij de buigtest zien we namelijk vrijwel geen buiging, iets dat tijdens de meeste andere duurzaamheidstesten wel zichtbaar is. Je hoeft je dus geen zorgen te maken dat de Galaxy S22 Ultra buigt wanneer je de smartphone in een te strakke broekzak stopt.

via [androidplanet]