OPPO Reno8 T Aangekondigd In Nederland

OPPO heeft zijn Reno8 T zojuist aangekondigd voor de Nederlandse markt. De smartphone krijgt in Nederland een adviesprijs mee van 385 euro en beschikt onder andere over een 100MP camera en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 33W SUPERVOOC snelladen.

De OPPO Reno8 T is een interessante smartphone voor mensen die op zoek zijn naar een niet al te dure mid-range smartphone. De Reno8 T beschikt over een 6,4-inch AMOLED-scherm met een 90Hz verversingssnelheid, een MediaTek Helio G99-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een in-display vingerafdrukscanner, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 100MP hoofdlens, een 2MP dieptelens en een 2MP microlens. Met de microlens kun je objecten 20x of 40x vergroten. Hierdoor zijn details zichtbaar die met het blote oog niet te zien zijn.

De 5000 mAh accu heeft ondersteuning voor 33W snelladen. Hierdoor is een lege accu in 67 minuten van 0 tot 100% opgeladen. De Reno8 T draait uit de doos op Android 13 met de ColorOS 13-schil. De smartphone is in Nederland verkrijgbaar in de kleur Midnight Black voor 385 euro. Je kunt de OPPO Reno8 T onder andere bestellen via de OPPO e-store.