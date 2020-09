“Renders Tonen Uiterlijk Nokia 7.3”

De bekende tech-lekker OnLeaks heeft een render-video gedeeld waarin we de opvolger van de Nokia 7.2 te zien krijgen. Het valt op dat de Nokia 7.3 een ronde camera-module krijgt en aan de voorkant beschikt over een scherm met een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Onder het scherm zien we een kin met daarin het logo van Nokia.

De Nokia 7.3 beschikt aan de voorkant over een “Nokia-kin” waarin het logo van het merk staat. Het scherm zou 6,5-inch groot zijn en een Full HD+-resolutie hebben. Achterop zien we nogmaals het Nokia-logo, samen met een vingerafdrukscanner en een vierdubbele rear-camera. Vermoedelijk heeft deze camera een 48MP hoofdlens.

Intern vinden we waarschijnlijk een Snapdragon 690-processor met 5G-ondersteuning, een 4.000 mAh accu met ondersteuning voor 18 watt laden en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Aan de zijkant zit een fysieke Google Assistent-knop. Het is nog onduidelijk wanneer HMD Global de Nokia 7.3 zal introduceren, maar we waarschijnlijk dat de introductie ergens in het vierde kwartaal zal plaatsvinden.

via [AW]