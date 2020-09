Samsung Teaset Galaxy F41, Introductie Op 8 Oktober

Samsung heeft de eerste teaser gedeeld voor de nieuwe Galaxy F-serie. De eerste smartphone in deze serie is de Galaxy F41, die op 8 oktober officieel geïntroduceerd zal worden en onder andere beschikt over een 6,4-inch AMOLED-scherm en een 64MP camera.

Samsung denkt blijkbaar dat ze nog niet genoeg smartphone-series hebben, want volgende maand lanceert het bedrijf een nieuwe budget-lijn. Gegevens over de eerste smartphone in de Galaxy F-serie zijn al uitgelekt. De Galaxy F41 zou beschikken over een 6,4-inch Super AMOLED-scherm, een Exynos 9611-processor, 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 6000 mAh accu met USB-C poort, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens.

Met de nieuwe F-serie richt Samsung zich voornamelijk op jongeren met een kleiner budget. Het is nog onduidelijk of Samsung de Galaxy F-serie ook in de Benelux uitbrengt.

via [AW]