CMF Phone 2 Pro Vanaf 6 Mei Verkrijgbaar Voor 259 Euro

CMF by Nothing heeft zijn tweede smartphone officieel geïntroduceerd. We maken kennis met de CMF Phone 2 Pro, die een adviesprijs meekrijgt van slechts 259 euro. De smartphone beschikt over een driedubbele camera, een verwisselbare accu en de optie om accessoires te monteren aan de achterzijde van de behuizing.

De CMF Phone 2 Pro heeft een 6,77-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een piekhelderheid van 3000 nits en een resolutie van 1080 x 2392 pixels. De smartphone beschikt over een Mediatek Dimensity 7300 Pro-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP telelens met 2x optische zoom en een 8MP ultragroothoeklens.

De CMF Phone 2 Pro draait uit de doos op Android 15 en Nothing belooft drie OS-updates. De smartphone is vanaf 6 mei verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit, oranje en lichtgroen. Voor 128GB opslagruimte betaal je 259 euro en voor 256GB opslagruimte betaal je 289 euro. Voor 45 euro kun je extra lenzen aanschaffen waarmee je macro-foto’s en fisheye-foto’s kunt maken.