Motorola RAZR 2023 Krijgt 3,5-inch Coverscherm

Motorola heeft bekendgemaakt dat de Motorola RAZR 2023 een 3,5-inch coverscherm krijgt. Dit is het grootste coverscherm op een Flip-stijl vouwbare smartphone tot nu toe.

De huidige OPPO Find N2 beschikt aan de buitenkant over een 3,26-inch coverscherm en de Galaxy Z Flip 4 moet het doen met een coverscherm dat slechts 1,9-inch groot is. Een leidinggevende van de mobiele tak van Lenovo heeft nu via de site Weibo bekend gemaakt dat de aankomende Motorola RAZR 2023 een coverscherm krijgt dat maar liefst 3,5-inch groot is. De leidinggevende lijkt hiermee de eerdere geruchten, die spraken over een coverscherm dat bijna de gehele achterkant in beslag neemt, te bevestigen.

Een groter coverscherm zorgt ervoor dat er meer informatie kan worden getoond en dat je meer handelingen kunt uitvoeren zonder dat je de Motorola RAZR 2023 hoeft open te klappen. Het coverscherm zal dus niet enkel dienen als simpel klokje of notificatiepaneel.

Naar verwachting zal de officiële introductie in juni plaatsvinden. Volgens eerdere geruchten krijgt de smartphone een 6,67-inch hoofdscherm met een Full HD+ resolutie en een 144Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 8 Gen 2-processor en een dubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens en een 13MP groothoeklens.

