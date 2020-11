OnePlus Nord N100 Heeft Toch Een 90Hz Scherm

OnePlus heeft kortgeleden de budget-smartphone OnePlus Nord N100 uitgebracht en de smartphone is ook in Nederland verkrijgbaar. We hebben echter opvallend goed nieuws. De Nord N100 blijkt namelijk een 90Hz scherm te hebben terwijl de fabrikant eerder meldde dat de smartphone beschikt over een 60Hz scherm.

OnePlus liet eerder weten dat de Nord N100 beschikt over een 60Hz scherm, maar nu de smartphone te koop is blijkt het scherm een verversingsnelheid van 90Hz te ondersteunen. Een hogere frequentie zorgt ervoor dat het scherm vaker ververst, waardoor beelden vloeiender overkomen. De website Android Planet heeft het toestel al in handen gehad en schrijft dat je de verversingsnelheid kunt instellen via ‘Instellingen‘ -> ‘Scherm‘ -> ‘Geavanceerd‘ -> ‘Vernieuwingsfrequentie‘.

Vermoedelijk noemt OnePlus de 90Hz verversingsnelheid niet omdat de minder krachtige Snapdragon 460-processor deze snelle verversingsnelheid niet altijd aan kan. Hierdoor hangt de ververssnelheid af van de instellingen en de apps, waardoor het scherm niet altijd een 90Hz verversingsnelheid heeft.

De OnePlus Nord N100 is verkrijgbaar voor 199 euro en beschikt verder over 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 18W snelladen, dual-speakers, een 8MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 13MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een dieptesensor.

