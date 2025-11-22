Zeven Samsung-smartphones Ontvangen November-update

Samsung heeft de november-update uitgerold naar zeven toestellen van de fabrikant. De nieuwste beveiligingsupdate staat klaar voor de Galaxy S25-serie, maar ook voor een aantal Galaxy A- en Z-smartphones.

In totaal worden zeven smartphones van Samsung bijgewerkt naar de beveiligingspatch van november 2025. Zo staat de nieuwe beveiligingsupdate onder andere klaar voor de Samsung Galaxy S25, S25+, S25 Ultra en Galaxy S25 Edge. Ook gebruikers van de vouwbare Galaxy Z Flip 7 en Galaxy Z Fold 7 kunnen de update downloaden. Als laatste rolt de update uit naar de voordelige Galaxy A17.

De november-update rolt in fasen uit en bestaat uit enkele tientallen patches voor kwetsbaarheden in het Android besturingssysteem en Samsung’s eigen software. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone. Na de installatie is de beveiliging weer helemaal up-to-date en ben je beter beschermd tegen malafide activiteiten.

via [droidapp]