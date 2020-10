Samsung Galaxy A51 en A71 Tijdelijk Afgeprijsd

Samsung heeft tijdens de ‘Samsung Week’ verschillende smartphones in de aanbieding. Twee van deze toestellen zijn de Galaxy A51 en Galaxy A71, die je nu tijdelijk kunt kopen voor slechts 259 euro en 349 euro.

De Samsung Galaxy A51 is een van de populairste mid-range smartphones ooit en was eerder dit jaar zelfs de best verkochte smartphone ter wereld. Tijdens de Samsung Week is de Galaxy A51 nog aantrekkelijker geworden. De Galaxy A51 is nu namelijk verkrijgbaar voor slechts 259 euro.

De Galaxy A51 beschikt over een 6,5-inch AMOLED-scherm met een ronde uitsparing voor de selfie-camera, een in-display vingerafdrukscanner, een Exynos 9611-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een 4000 mAh accu met ondersteuning voor 15W snelladen. Voorop zit een 32MP selfie-camera en achterop een vierdubbele camera met een 48 MP hoofdlens, een 12 MP groothoeklens, een 5 MP dieptesensor en een 5 MP macrolens.

De Samsung Galaxy A71 is een iets grotere en krachtigere smartphone die tijdelijk verkrijgbaar is voor 349 euro. De smartphone beschikt over een 6,7-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2400 x 1080 pixels, een in-display vingerafdrukscanner, een Snapdragon 730-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 32MP selfie-camera en een 4500 mAh accu. Achterop vinden we een vierdubbele camera met een 64MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens, een 5MP macrolens en een 5MP dieptelens.

via [androidplanet]