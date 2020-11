LG Introduceert Mid-range LG K92 5G

LG heeft deze week een nieuwe smartphone aangekondigd. De LG K92 5G is een mid-range toestel met een 6,7-inch scherm en 5G-ondersteuning. De smartphone verschijnt 6 november in de Verenigde Staten op de markt en is verkrijgbaar vanaf 350 dollar. Een Europese releasedatum hebben we nog niet.

De LG K92 5G beschikt over een 6,7-inch scherm met een resolutie van 2400×1080 pixels en een ronde uitsparing voor de selfie-camera. De randen rondom het scherm zijn aan alle kanten bijna even dun. Intern vinden we een Snapdragon 690-processor met een geïntegreerde 5G-modem, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4000mAh accu en een vingerafdrukscanner in de aan/uit-knop. Achterop zit een vierdubbele camera met een 64MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptesensor.

LG heeft nog geen informatie gegeven over een Europese lancering, maar we verwachten dat de smartphone wel naar Nederland komt. Andere toestellen uit de K-serie zijn namelijk ook in Nederland beschikbaar.

