LG Komt In 2021 Met Oprolbare Smartphone

Consumenten moeten nog steeds wennen aan de eerste opvouwbare smartphones, maar volgens de laatste geruchten kunnen we ons nu al gaan voorbereiden op de volgende generatie smartphones. LG zou namelijk van plan zijn om in maart 2021 de eerste oprolbare smartphone te introduceren.

LG heeft een eigen productielijn met OLED-schermen, waardoor het bedrijf mogelijkheden heeft om te experimenteren. Zo lanceerde LG onlangs al de eerste oprolbare tv en zou de fabrikant dezelfde technologie nu willen verwerken in een smartphone. Volgens de Zuid-Koreaanse bron The Elec verschijnt de smartphone in maart 2021 op de markt.

De bron spreekt over twee modellen met de codenamen ‘Rainbow’ en ‘Project B’. Project B is onderdeel van LG’s Explorer Project. Het Explorer Project is opgezet om experimentele toestellen te lanceren. De LG Wing is één van de toestellen die door LG’s Explorer Project is gemaakt. Dit toestel heeft twee schermen waarvan één draaibaar is.

De oprolbare smartphone zou qua functies te vergelijken zijn met de huidige opvouwbare smartphones. In opgerolde staat is het scherm van LG’s Project B vermoedelijk vergelijkbaar met die van elke andere high-end smartphone, maar uitgerold heeft het toestel een groter scherm voor meer werkruimte.

Zodra wij meer informatie hebben over LG’s oprolbare smartphone zullen wij dit met jullie delen.

via [AW]