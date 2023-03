“Renders Tonen Budget-smartphone Motorola Moto G Power 2023”

Op het internet zijn renders opgedoken van de Motorola Moto G Power 2023. De Moto G Power 2023 is een budget-smartphone met een vrij dikke kin onder het scherm, een driedubbele rear-camera en een 6,5-inch scherm.

De beelden zijn gedeeld door de doorgaans goedgeïnformeerde bron MySmartPrice. De renders zijn gemaakt op basis van informatie van insiders. De opvolger van de Moto G Power 2022 beschikt opnieuw over een 6,5-inch scherm met een ronde uitsparing voor de selfie-camera. De rand aan de onderkant van het scherm is erg dik, wat de smartphone een ouderwetse uitstraling geeft. Wel zijn de randen rondom de rest van het scherm wat dunner.

Interne specificaties ontbreken nog, maar we verwachten een minimale accucapaciteit van 5000 mAh, aangezien Motorola’s Power-serie zich voornamelijk richt op een lange accuduur. Ook weten we dat de Moto G Power 2023 een 3.5mm koptelefoonaansluiting krijgt. Het is onduidelijk of de Moto G Power 2023 ook in Nederland op de markt zal worden gebracht. Zijn voorganger is niet in ons land verkrijgbaar.

via [androidplanet]