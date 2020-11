“Moto G 5G Is Motorola’s Goedkoopste 5G-smartphone”

Eerder dit jaar introduceerde Motorola de Moto G 5G Plus, de eerste 5G-smartphone van de fabrikant. Nu werkt Motorola aan de Moto G 5G, die volgens de geruchten een lagere adviesprijs meekrijgt en beschikt over een Snapdragon 750G-processor en een grote accu.

De Moto G 5G Plus was bij de introductie verkrijgbaar voor ongeveer 350 euro, wat de smartphone een aantrekkelijke mid-range smartphone maakt. De aankomende Moto G 5G zou echter nog aantrekkelijker geprijsd zijn. Een exacte adviesprijs hebben we nog niet, maar er zijn al wel een hoop specificaties uitgelekt. Ook heeft tech-lekker Slashleaks de eerste afbeeldingen gedeeld.

Op de onderstaande afbeelding zien we dat de smartphone een groot scherm heeft met een ronde uitsparing voor de enkele selfie-camera. Het zou gaan om een 6,66-inch LCD-scherm met een Full HD+-resolutie van 2.400 x 1.080 pixels. In de uitsparing zit een 16MP lens.

Volgens de geruchten beschikt de Moto G G5 aan de achterkant over een driedubbele camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP telelens en een 2MP dieptesensor. Ook heeft de smartphone een fysieke Google Assistant-knop. Intern vinden we waarschijnlijk een Snapdragon 750G-chipset met 5G-modem, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een 5000 mAh accu.

We hebben nog geen releasedatum, maar we verwachten wel dat de Moto G G5 naar de Benelux komt, aangezien de Plus-uitvoering ook hier verkrijgbaar is.

via [AW]