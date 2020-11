“Samsung Werkt Aan Galaxy Note 20 FE”

Samsung introduceerde eerder dit jaar de Galaxy S20 FE, een Fan Edition van de Galaxy S20 met een lager prijskaartje. Samsung zou hetzelfde van plan zijn met de Galaxy Note 20 en de eerste details van de Note 20 FE zijn nu uitgelekt.

Vorig jaar introduceerde Samsung een Lite-versie van de Galaxy S10 en de Galaxy Note 10. Dit jaar heeft het bedrijf ervoor gekozen om een Fan Edition van de Galaxy S20 op de markt te brengen. De Galaxy S20 FE is minder duur en in meer kleuren verkrijgbaar. Op deze manier hoopt Samsung het jongere publiek aan te trekken. Blijkbaar slaat het aan, want Samsung zou nu ook werken aan een Fan Edition van de Galaxy Note 20.

De website Androidu.ro heeft op de Braziliaanse website van Samsung aanwijzingen gevonden voor het bestaan van de Galaxy Note 20 FE. Specificaties over de smartphone ontbreken nog, behalve dat de Note 20 FE een 6,5-inch scherm zou hebben. Dit is kleiner dan het 6,7-inch scherm van de reguliere Note 20, wat best opmerkelijk is aangezien de Galaxy S20 FE juist een groter scherm kreeg dan de reguliere Galaxy S20.

Het is aannemelijk dat Samsung werkt aan een Fan Edition van de Galaxy Note 20, maar neem de berichten voorlopig nog even met een korrel zout.

via [AW]