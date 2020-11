“Vouwbare Xiaomi-smartphone Krijgt 108MP Camera”

Er is nieuwe informatie opgedoken over een opvouwbare smartphone waar Xiaomi aan zou werken. Het toestel met de codenaam “Cetus” zou onder andere beschikken over een 108MP camera. Het vouwbare scherm zit vermoedelijk aan de buitenkant, net zoals de Huawei Mate Xs.

Het afgelopen jaar zijn verschillende opvouwbare smartphones geïntroduceerd. Zo introduceerde Huawei de Mate Xs, Motorola de Razr en Samsung de Galaxy Z Fold 2 en de Galaxy Z Flip 5G. De fabrikanten hebben gekozen voor verschillende ontwerpen. Zo heeft de Mate Xs een scherm die aan de buitenkant van de behuizing loopt en daardoor altijd zichtbaar is, terwijl Samsung de Galaxy Z Fold 2 juist heeft voorzien van een scherm aan de binnenkant van de behuizing. Dit scherm haal je tevoorschijn wanneer je het toestel als een boek openklapt. Zoek je een kleiner toestel, dan kun je kiezen voor de Razr van Motorola of de Galaxy Z Flip van Samsung. Deze toestellen hebben een langwerpig scherm en een “clamshell” design waardoor ze veel lijken op een ouderwetse klaptelefoon.

Andere grote fabrikanten hebben nog geen opvouwbare smartphone op de markt gebracht, maar achter de schermen zijn ze daar wel druk mee bezig. Zo heeft XDA Developers in de code van Xiaomi’s MIUI-softwareschil verwijzingen gevonden naar een opvouwbare smartphone met de codenaam “Cetus”. De verwijzingen in de code hebben te maken met de software-acties bij het in- en uitvouwen van het scherm. Specificaties ontbreken nog, behalve dat de smartphone zou beschikken over een 108MP camera.

Het is niet voor het eerst dat er informatie opduikt over een opvouwbare Xiaomi-smartphone. Volgens eerdere berichten werkt Xiaomi aan een toestel met een ontwerp die te vergelijken is met die van de Huawei Mate Xs. Het is echter onduidelijk of de “Cetus” ook dit ontwerp krijgt.

via [AW]