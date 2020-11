Oudere Android-smartphones Kunnen Vanaf 2021 Niet Meer Alle Websites Bezoeken

Smartphones die draaien op Android 7.1.1 of lager kunnen vanaf 2021 niet meer alle websites bezoeken. Dit komt doordat een uitgever van beveiligingscertificaten voor websites stopt met de ondersteuning van een oude certificaat. Er is overigens wel een oplossing.

Let’s Encrypt, één van de belangrijkste uitgevers van beveiligingscertificaten voor websites, heeft laten weten dat het bedrijf op 1 september stopt met het ondersteunen van een belangrijke certificaat. Hierdoor kunnen smartphones met Android versie 7.1.1 (Nougat) of lager bepaalde websites niet meer bezoeken. Wanneer deze gebruikers een website bezoeken die nog een oude certificaat heeft krijgen ze vanaf volgend jaar een beveiligingswaarschuwingen te zien met de vraag of ze zeker weten of ze de website willen bezoeken.

Let’s Encrypt heeft dit besluit genomen omdat het beveiligingscertificaat in kwestie al jaren niet meer is bijgewerkt en daardoor een verhoogde risico op beveiligingsproblemen heeft. Volgens Let’s Encrypt draaien 30 procent van de Android-toestellen nog op Android 7.1.1 of ouder.

Mocht je nog gebruikmaken van een hele oude smartphone met een oude versie van Android, dan is het overigens nog wel mogelijk om deze websites te bezoeken via Firefox. De Firefox browser maakt namelijk gebruik van zijn eigen beveiligingscertificaten en is daardoor niet afhankelijk van derden.

via [androidplanet]