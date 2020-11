“Alle Specificaties Van Samsung Galaxy S21-serie Gelekt”

Er is een lijst uitgelekt waarop alle belangrijkste specificaties van de Samsung Galaxy S21-serie staan. De serie bestaat volgens de bron uit drie toestellen, namelijk de Galaxy S21, de Galaxy S21 Plus en de Galaxy S21 Ultra.

De onderstaande lijst is gedeeld door de bekende website Android Police. Als de specificaties kloppen krijgen alle drie de Galaxy S21-toestellen een Snapdragon 875-chipset of een Exynos 2100-chipset. In Nederland beschikbaar de toestellen waarschijnlijk over de Exynos 2100-chipset. Beide chipsets zouden ongeveer even snel zijn.

De Galaxy S21 krijgt een 6,2-inch scherm, de Galaxy S21 Plus krijgt een 6,7-inch scherm en de Galaxy S21 Ultra krijgt een 6,8-inch scherm. Alle drie de schermen hebben een 120Hz verversingsnelheid. Achterop vinden we bij de S21 en S21+ een driedubbele camera en bij de S21 Ultra een vierdubbele camera. De specificaties van deze camera’s komen grotendeels overeen met die van de Galaxy S20-toestellen. Alle drie de toestellen hebben ondersteuning voor het 5G-netwerk en de accu capaciteit loopt op van 4000mAh (S21) naar 4800mAh (S21+) naar 5000 mAh (S21 Ultra).

Op eerder gelekte renders zagen we dat de vormgeving van de Galaxy S21 niet veel is veranderd, behalve de camera-module aan de achterkant, die door lijkt te lopen in de zijkant van de behuizing. Samsung zal de Galaxy S21-serie vermoedelijk op 14 januari officieel introduceren.

via [androidplanet]