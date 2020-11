Budget-smartphone Motorola Moto E7 Officieel Aangekondigd

Nadat Motorola in september al de Moto E7 Plus introduceerde heeft de fabrikant nu ook de reguliere Moto E7 aangekondigd. De Moto E7 is een budget-smartphone met een 48MP camera en een adviesprijs van 119,99 euro.

De Moto E7 beschikt over een 6,5-inch LCD-scherm met een resolutie van 1600×720 pixels, een MediaTek Helio G25-processor, 2GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte, een 4000 mAh accu, een 5MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens en een 2MP macrolens. De smartphone heeft ook een fysieke Google Assistant-knop en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. De vingerafdrukscanner zit aan de achterkant.

De Moto E7 is vanaf 1 december verkrijgbaar voor 119,99 euro in de kleuren Mineral Grey en Satin Coral. De krachtigere Moto E7 Plus heeft een adviesprijs meegekregen van 149,99 euro en is al verkrijgbaar. De Moto E7 Plus heeft een betere processor, meer werkgeheugen, meer opslagruimte en een grotere accu.

