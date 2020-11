Samsung Presenteert Budget-smartphones Galaxy A12 En A02s

Samsung heeft deze week twee nieuwe budget-smartphones gepresenteerd. De Galaxy A12 en Galaxy A02s beschikken beide onder andere over een groot scherm en een 5000 mAh accu. Beide toestellen verschijnen in februari van 2021 op de markt.

Samsung heeft nog niet alle details bekendgemaakt, maar de belangrijkste specificaties hebben we al wel. Beide toestellen beschikken over een 6,5-inch LCD-scherm met een hd+-resolutie en een 5000 mAh accu. De Galaxy A12 beschikt verder over een 2,3GHz octa-core processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een vingerafdrukscanner aan de zijkant, een 8MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 5MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. De adviesprijs van de Galaxy A12 weten we nog niet, maar zijn voorganger, de Galaxy A11, is inmiddels verkrijgbaar voor minder dan 140 dollar.

De Galaxy A02s is een nog goedkopere smartphone, die naast het 6,5-inch scherm en de grote accu beschikt over een 1,8GHz octa-core processor, 3GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte, een 5MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 13MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens.

Samsung zal de adviesprijzen en overige specificaties later bekendmaken.

via [tweakers]