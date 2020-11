“Motorola Nio Krijgt 105Hz Scherm En Snapdragon 865-chipset”

Er zijn details uitgelekt over een nieuwe smartphone van Motorola. De smartphone heeft de codenaam Motorola Nio meegekregen en is uitgerust met krachtige specificaties waaronder een 105Hz-scherm en een Qualcomm Snapdragon 856-processor.

De nieuwe smartphone van Motorola moet gaan concurreren met andere high-end toestellen. Intern heeft de smartphone de naam “Nio” meegekregen, maar het is nog onduidelijk onder welke naam de smartphone op de markt verschijnt. Het scherm van de “Motorola Nio” krijgt volgens de geruchten een opmerkelijke verversingssnelheid van 105Hz. Normaal zien we snelheden van 60Hz, 90Hz, 120Hz of 144Hz. Intern beschikt de smartphone over een Snapdragon 865-processor, 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Mogelijk komt er ook een duurdere variant met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte.

Aan de achterkant zit een driedubbele camera met een 64MP hoofdlens, een 16MP groothoeklens en een 2MP dieptelens. De selfie-camera heeft een 16MP lens. De smartphone draait uit de doos op Android 11.

We hebben nog geen exacte releasedatum, maar Motorola zou de Nio in het eerste kwartaal van 2021 uit willen brengen.

via [droidapp]