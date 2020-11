Zo Ziet Samsung’s Oprolbare Smartphone Er Mogelijk Uit

Verschillende fabrikanten werken aan smartphones met oprolbare schermen, waaronder de Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung. De website LetsGoDigital heeft nu een concept in elkaar gezet die toont hoe de oprolbare smartphone van Samsung er mogelijk uit komt te zien.

Vorige week toonde Oppo al een concept van een oprolbare smartphone terwijl andere fabrikanten achter de schermen hard werken aan dergelijke toestellen. Zo zou onder andere LG van plan zijn om in 2021 een oprolbare smartphone op de markt te brengen. Samsung is een ander merk die zich bezighoudt met deze technologie. We weten nog niet wanneer Samsung zijn eerste oprolbare smartphone aan het publiek zal tonen, maar LetsGoDigital laat via conceptbeelden alvast zien hoe zo’n smartphone er uit zou kunnen zien.

Het concept gaat er van uit dat Samsung de smartphone uitrust met een S Pen. Net als het concept van Oppo kun je het scherm groter maken door de behuizing uit te trekken. Vermoedelijk werkt dit via een gemotoriseerd mechanisme.

We weten niet of we de smartphone al in 2021 te zien krijgen, maar volgens de geruchten zou Samsung wel van plan zijn om volgend jaar vijf opvouwbare smartphones te introduceren. Mogelijk valt dit toestel onder de categorie “opvouwbare smartphones” en krijgen we dus in 2021 Samsung’s eerste oprolbare smartphone te zien.