Foto En Specificaties Van OnePlus Nord CE 4 Lite Uitgelekt

OnePlus zal binnenkort een nieuwe budget-smartphone introduceren onder de naam OnePlus Nord CE 4 Lite. Op het internet is nu een foto opgedoken waarop deze smartphone te zien zou zijn. Ook zijn al een hoop specificaties van de Nord CE 4 Lite uitgelekt.

OnePlus brengt ieder jaar niet alleen een nieuwe high-end smartphone op de markt, maar ook verschillende goedkopere toestellen. Zo kunnen we binnenkort kennismaken met de opvolger van de OnePlus Nord CE 3 Lite. De officiële introductie van de OnePlus Nord CE 4 Lite zal waarschijnlijk volgende maand plaatsvinden, maar de smartphone zou nu al te zien zijn op de onderstaande foto.

De foto maakt duidelijk dat de smartphone beschikt over een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens. De tweede lens is waarschijnlijk een 2MP dieptesensor. De geruchten spreken verder over een 6,67-inch OLED-scherm met een Full-HD+ resolutie en een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 6s Gen 3-processor en een 5500 mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen. De Nord CE 4 Lite draait uit de doos op Android 14 met de OxygenOS 14-schil.

via [droidapp]