“Samsung Komt In 2021 Met Vijf Opvouwbare Smartphones”

Samsung is van plan om volgend jaar vijf opvouwbare smartphones op de markt te brengen, aldus een Zuid-Koreaanse nieuwssite. We krijgen in 2021 onder andere de opvolgers van de Galaxy Z Flip en Galaxy Z Fold 2 te zien, maar Samsung zou nog drie nieuwe modellen voor ons in petto hebben.

Dat Samsung volgend jaar meerdere opvouwbare smartphones wil introduceren is niet zo gek, aangezien de fabrikant dit jaar al de Galaxy Z Fold 2 en Galaxy Z Flip op de markt bracht. Volgens tech-lekker Ice Universe krijgt de opvolger van de Galaxy Z Flip een 120Hz scherm. De tech-lekker schrijft ook dat de opvolger een lagere adviesprijs meekrijgt dan de Galaxy Z Flip 5G. We verwachten dat het scherm van de Z Fold 3 ook een 120Hz of zelfs 144Hz verversingsnelheid krijgt, aangezien de huidige Galaxy Z Fold 2 al een 120Hz-scherm heeft.

De Zuid-Koreaanse website The Elec claimt dat Samsung nog drie andere opvouwbare smartphones wil introduceren. Details over deze modellen heeft de bron niet, maar er gaan al wel langer geruchten rond over een Lite-versie van de Galaxy Z Fold 3. De Lite-versie zou hetzelfde ontwerp krijgen, maar dan met minder krachtige hardware. Releasedatum en adviesprijzen van de opvouwbare toestellen hebben we nog niet. We weten alleen dat Samsung de Galaxy Z Fold 3 in de zomer van 2021 zal introduceren.

