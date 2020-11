Nokia 9.3 PureView Komt Pas In 2021

We wachten al heel lang op de opvolger van de Nokia 9 PureView. De introductie van de opvolger, die mogelijk de naam Nokia 9.3 PureView meekrijgt, is al meerdere keren uitgesteld en nu lijkt het er op dat we opnieuw langer moeten wachten. HMD Global zal de smartphone volgens de laatste berichten namelijk pas in 2021 lanceren.

Volgens insiders zal de Nokia 9.3 PureView later op de markt verschijnen dan verwacht en krijgen we de smartphone niet meer dit jaar te zien. Volgens eerdere berichten zou de introductie in november plaatsvinden, samen met de introductie van de Nokia 6.3 en Nokia 7.3, maar dit lijkt niet meer te gebeuren.

De introductie van de Nokia 9.3 PureView lijkt nu ergens in de eerste helft van 2020 plaats te vinden. De naam van de smartphone zal mogelijk veranderen naar Nokia 10 PureView. Volgens de geruchten beschikt de smartphone onder andere over een Snapdragon 865-processor, een 120Hz-scherm, 5G-ondersteuning en vijf camera’s aan de achterkant van de behuizing.

via [droidapp]