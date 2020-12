Xiaomi Redmi 9 Power Met Grote Accu Officieel Aangekondigd

Xiaomi heeft een nieuwe budget-smartphone aangekondigd onder de naam Redmi 9 Power. De smartphone valt vooral op door zijn grote accu met een capaciteit van maar liefst 6000 mAh.

De Chinese fabrikant Xiaomi heeft eerder dit jaar de Redmi 9-serie uitgebracht en de smartphones in deze serie zijn ook in ons land verkrijgbaar. In India heeft Xiaomi nu de nieuwste smartphone voor in deze serie aangekondigd. Het gaat om de Redmi 9 Power, die vooral opvalt door zijn grote accu.

De Redmi 9 Power beschikt over een 6,53-inch LCD-scherm met een resolutie van 2340 x 1080 pixels en een waterdruppelnotch voor de selfie-camera, een Snapdragon 662-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een plastic behuizing, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een vingerafdrukscanner in de power-knop. Achterop vinden we een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP dieptelens. De accucapaciteit van 6000 mAh is voor de meeste mensen meer dan genoeg om de smartphone twee volle dagen te gebruiken.

Het is nog onduidelijk wanneer de Xiaomi Redmi 9 Power naar de Benelux komt en hoeveel de smartphone hier gaat kosten.

via [AW]