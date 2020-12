Samsung Zal Exynos 2100-chipset Op 12 Januari Introduceren

Samsung heeft bekendgemaakt dat de fabrikant op 12 januari de Exynos 2100-chipset zal introduceren. Dit is een high-end processor die onder andere in de Galaxy S21-serie gebruikt zal worden.

Samsung zal waarschijnlijk op 14 januari de Galaxy S21-serie introduceren. De toestellen in deze serie beschikken over de high-end Exynos 2100-chipset, maar Samsung heeft deze chipset nog niet aangekondigd. Daar komt over een paar weken verandering in, want de Zuid-Koreaanse fabrikant heeft via Twitter bekendgemaakt dat ze op 12 januari alle details van de chipset zullen onthullen.

We weten al dat de Exynos 2100-chipset zal worden gebruikt in de Galaxy S21 en dat de chipset te vergelijken is met de Snapdragon 888-chipset van Qualcomm. Samsung zal de Snapdragon 888 gebruiken voor de Amerikaanse uitvoering van de Galaxy S21. Beide chipsets zijn gebakken op het 5 nm proces. Volgen de geruchten zal de Exynos 2100 beter presteren dan de krachtigste chipset van Qualcomm.

