Samsung Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra Te Zien Op Officiële Persfoto’s

Nu de lancering van de Galaxy S20-serie steeds dichterbij komt lekken bijna dagelijks nieuwe details uit over de aankomende vlaggenschip-smartphones van Samsung. Dit keer zijn de Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra te zien op officiële persfoto’s.

De persfoto’s zijn gelekt door de doorgaans goed geïnformeerd Duitse website Winfuture. De bron noemt ook een aantal specificaties van de toestellen. Zo zou de Samsung Galaxy S21 beschikken over een 6,2-inch AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie, een 4000 mAh accu en een driedubbele camera met een 12MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 64MP telefotolens.









De Galaxy S21+ heeft zowel een groter scherm als een grotere accu. Het scherm is namelijk 6,7-inch groot en de accu heeft een capaciteit van 4800 mAh. De Galaxy S21 moet het doen met een plastic behuizing, maar de Galaxy S21+ beschikt over een glazen behuizing met een metalen frame. Intern vinden we bij alle drie de toestellen een Snapdragon 888-processor voor de Amerikaanse markt en een Exynos 2100-processor voor de Europese markt. De Galaxy S21 Ultra wordt geleverd met een S Pen.

Volgens de berichten zal Samsung de Galaxy S21-serie op 14 januari introduceren.

