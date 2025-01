Sony Xperia 5 V Ontvangt Android 15-update

Nadat de Sony Xperia 1 V een aantal dagen geleden al een update naar Android 15 kreeg, staat de Android 15-update nu ook klaar voor de Xperia 5 V. De update brengt verschillende nieuwe functies en veranderingen met zich mee.

De Android 15-update voor de Sony Xperia 1 V brengt onder andere een nieuw design voor het Quick Settings menu met zich mee. Via dit menu kun je nu ook een screenshot maken. Daarnaast kun je nu gebruikmaken van een Privegedeelte waarin je applicaties achter een beveiliging kunt plaatsen. Als laatste zien we een aantal kleinere wijzigingen, zoals iets aangepaste kleuren en meer opties voor het wijzigen van de klok op het vergrendelscherm.

Zoals gebruikelijk rolt de update in fasen uit. Hierdoor kan het een aantal dagen duren voordat de Android 15-update voor alle Sony Xperia 5 V gebruikers beschikbaar is. Je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden of je kunt handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.