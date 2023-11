Samsung Deelt Definitief Europees Android 14-updateschema

Onlangs deelden wij een updateschema waarop te zien was welke Samsung-smartphones en tablets nog dit jaar een update naar Android 14 krijgen. Samsung haalde dit schema echter offline, waardoor er wat onduidelijk ontstond. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft nu echter het definitieve Android 14-updateschema voor de Europese markt gedeeld.

Nadat Samsung de afgelopen weken de Android 14-update uitrolde naar de smartphones in de Galaxy S23– en S22-serie, vragen veel mensen zich af wanneer de volgende smartphones aan de beurt zijn. Gelukkig heeft Samsung Duitsland een overzicht gedeeld die hierover meer duidelijkheid geeft. Het onderstaande overzicht lijkt meer een indicatie te zijn dan een exact schema, want in de lijst staat dat de Galaxy S22 de Android 14-update in december ontvangt, terwijl de update nu al voor de smartphone beschikbaar is.

Smartphone

– Samsung Galaxy S23: afgerond

– Samsung Galaxy S23+: afgerond

– Samsung Galaxy S23 Ultra: afgerond

– Galaxy Z Fold 5: november 2023

– Galaxy Z Fold 4: december 2023

– Galaxy Z Flip 5: november 2023

– Galaxy Z Flip 4: december 2023

– Galaxy S22: december 2023

– Galaxy S22+: december 2023

– Galaxy S22 Ultra: december 2023

– Galaxy S21: december 2023

– Galaxy S21+: december 2023

– Galaxy S21 Ultra: december 2023

– Galaxy A72: december 2023

– Galaxy A54: november 2023

– Galaxy A52: december 2023

– Galaxy A52s: december 2023

– Galaxy A34: november 2023

– Galaxy A33: december 2023

– Galaxy A23: januari 2024

– Galaxy A14: december 2023

– Galaxy A13: februari 2024

– Galaxy A04s: februari 2024

– Galaxy M53: december 2023

– Galaxy M33: december 2023

– Galaxy M23: februari 2024

– Galaxy M13: februari 2024

– Galaxy XCover 6 Pro: december 2023

Tablet

– Galaxy Tab S9: november 2023

– Galaxy Tab S9+: november 2023

– Galaxy Tab S9 Ultra: november 2023

– Galaxy Tab S8: december 2023

– Galaxy Tab S8+: december 2023

– Galaxy Tab S8 Ultra: december 2023

– Galaxy Tab S7 FE: januari 2024

– Galaxy Tab S6 Lite: november 2023

– Galaxy Tab Active 4 Pro: januari 2024

– Galaxy Tab A8: februari 2024

– Galaxy Tab A7 Lite: februari 2024

via [droidapp]