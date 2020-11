Oppo Brengt Voorlopig Geen Oprolbare Smartphone Op De Markt

Oppo heeft kortgeleden een concept van een oprolbare smartphone getoond. De smartphone heeft een scherm die je uit kunt schuiven tot tablet-formaat. Oppo heeft echter laten weten dat de Chinese fabrikant niet van plan is om op korte termijn een oprolbare smartphone voor consumenten op de markt te brengen.

Verschillende fabrikanten werken momenteel aan oprolbare smartphones die we de komende jaren kunnen verwachten. Oppo toonde al een concept-toestel, maar we zullen nog wel even geduld moeten hebben voordat consumenten een oprolbare Oppo-smartphone kunnen kopen. Oppo heeft tegenover Android Authority namelijk aangegeven niet van plan te zijn om een dergelijk toestel op korte termijn te lanceren.

“Hoewel er geen plan is voor een release op korte termijn, dient de telefoon als een gids voor transformatie en evolutie van toekomstige vormen voor producten. Uitbrengen vereist marktonderzoek en er moet een economische rechtvaardiging zijn, en dat kan tijd kosten.”

Het concept OPPO X 2021 heeft een 6,7-inch scherm die uitgerold kan worden tot een 7,4-inch scherm. Voor het uitrollen van het scherm maakt de smartphone gebruik van een gemotoriseerd mechanisme die de naam Roll Motor Powertrain heeft gekregen. Het oled-scherm heeft een beschermlaag die 0,1mm dun is. Deze laag moet zo dun zijn om het scherm op te kunnen rollen.

Naast Oppo werken fabrikanten als Samsung, LG en TCL ook aan opvouwbare smartphones. Naar verwachting krijgen we in 2021 de eerste oprolbare smartphone voor consumenten te zien.

via [tweakers]