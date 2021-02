“Voordelige Motorola Moto G30 Krijgt Vierdubbele Camera”

De Motorola Moto G30, die Motorola vermoedelijk binnenkort zal introduceren, beschikt over een vierdubbele camera en draait op Android 11. Dit claimt de doorgaans betrouwbare website WinFuture. De bron heeft zowel beelden als specificaties van de smartphone gedeeld.

Als we de laatste geruchten mogen geloven is de Motorola Moto G30 een voordelige smartphone met achterop een vierdubbele camera. Deze camera bestaat uit een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een dieptesensor. Voorop zit in een kleine waterdruppelnotch een 8MP selfie-camera.







Intern vinden we waarschijnlijk een Snapdragon 662-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart en een 5000 mAh accu. Het scherm is 6,5-inch groot en heeft vermoedelijk een resolutie van 1600 bij 720 pixels. De Moto G30 draait uit de doos op Android 11.

We hebben nog geen releasedatum of adviesprijs, maar de introductie van de Moto G30 zal snel aangekondigd worden.

via [androidplanet]