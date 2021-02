“Beelden Van Xiaomi Mi 11 Ultra Tonen Klein Scherm Aan Achterkant Van De Behuizing”

Een YouTuber uit de Filipijnen heeft de Xiaomi Mi 11 Ultra in handen gehad. Hij liet de smartphone zien in een hands-on video. Het valt op dat de Mi 11 Ultra een hele unieke feature heeft. In de camera-module achterop de behuizing zit namelijk een klein schermje. Met behulp van dit schermpje kun je selfies maken met de rear-camera.

De video is gemaakt door de YouTuber Tech Buff PH, maar hij heeft de video inmiddels weer offline gehaald. Andere YouTube-kanalen hebben de video echter gekopieerd en opnieuw geupload. Het meest opvallende aan de Xiaomi Mi 11 Ultra is het secundaire schermpje dat in het camera-eiland achterop de behuizing zit. Volgens de YouTuber is dit schermpje aanwezig zodat je met de primaire camera selfies kunt maken. De primaire camera is beter dan de selfie-camera, waardoor je dus mooiere selfies kunt maken.















De YouTuber heeft ook een aantal specificaties gedeeld. Zo beschikt de driedubbele rear-camera volgens hem over een 50MP hoofdlens, een 48MP groothoeklens en een 48MP periscooplens. De Mi 11 Ultra zou maar liefst 120 keer kunnen inzoomen. Het OLED-scherm is 6,81-inch groot en heeft een 120Hz verversingssnelheid. In de linkerbovenhoek van het scherm zit een uitsparing voor de selfie-camera. Intern vinden we een Snapdragon 888-processor met 5G-ondersteuning en een 5000 mAh accu. De behuizing is waterdicht.

We hebben nog geen adviesprijs of releasedatum.

via [AW]