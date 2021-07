Xiaomi En Poco Delen Updateschema

Xiaomi en Poco hebben een updateschema gedeeld die ons meer duidelijkheid geeft over de uitrol van updates. Xiaomi-smartphone kunnen minstens rekenen op twee jaar updates. Sommige smartphones ontvangen maandelijks een update, maar de meeste smartphones krijgen elk kwartaal een update.

Op de website van Xiaomi staat het volgende geschreven. “We brengen maandelijkse beveiligingspatches uit en updates per kwartaal uit voor Xiaomi-toestellen, en dat minstens tot twee jaar nadat het product te koop werd aangeboden. Maandelijkse updates en updates per kwartaal bevatten Android-beveiligingspatches die uitgebracht zijn door Google, evenals patches voor specifieke Xiaomi-problemen.“

Alleen Android One-smartphones ontvangen elke maand een beveiligingsupdate. Dit zijn de Xiaomi Mi A3, Mi A2, en Mi A2 Lite. Andere smartphones ontvangen elk kwartaal een update. Het volledige overzicht van smartphones die elk kwartaal een update ontvangen staat hieronder.

Xiaomi

– Mi 10T Pro

– Mi 10T

– Mi 10T Lite

– Mi 10i

– Mi 9T Pro

– Mi PLAY

– Mi 10

– Mi 10 Lite 5G

– Mi 10 Pro

– Mi 9

– Mi 9 Lite

– Mi 9 SE

– Mi 9T

– Mi 9T Pro

– Mi A3

– Mi Note 10

– Mi Note 10 Lite

– Mi MIX 3

– Mi 11 Lite 5G

– Mi 11 Ultra

Redmi

– Redmi 7A

– Redmi Go

– Redmi Note 7

– Redmi Note 7S

– Redmi Note 7 Pro

– Redmi 10X 4G

– Redmi 7

– Redmi 8

– Redmi 8A

– Redmi 8A Dual

– Redmi 8A Pro

– Redmi 9

– Redmi 9 Prime

– Redmi 9A

– Redmi 9AT

– Redmi 9i

– Redmi 9C

– Redmi 9T

– Redmi 9C NFC

– Redmi Go

– Redmi K20

– Redmi K20 Pro

– Redmi Note 8

– Redmi Note 8 Pro

– Redmi Note 8T

– Redmi Note 9

– Redmi Note 9 Pro Max

– Redmi Note 9S

– Redmi Note 10 5G

– Redmi Note 10 Pro

– Redmi Note 10S

– Redmi Note 10T 5G

– Redmi Note 10 Pro Max

Poco

– POCO C3

– POCO F2 Pro

– POCO M2

– POCO M2 PRo

– POCO X2

– POCO X3

– POCO X3 NFC

Als we goed naar de lijst kijken zien we dat er waarschijnlijk wat fouten in staan. Zo zien we de Mi A3 in de lijst staan, maar deze Android One-smartphone ontvangt maandelijks updates. Ook ontbreken de Xiaomi Mi 11 en de Mi 11 Pro gek genoeg.

via [AW]