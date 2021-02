Uitrol One UI 3.1 Voor Samsung Galaxy S20 FE Weer Hervat

Vorige week schreven wij dat Samsung de uitrol van One UI 3.1 voor de Galaxy S20 FE heeft stopgezet. Gebruikers klaagden namelijk over verschillende problemen, waaronder een snel leeglopende accu. Samsung heeft de problemen inmiddels opgelost en de uitrol van de One UI 3.1-update hervat.

Samsung heeft zelf geen reden gegeven voor het stopzetten van de uitrol van One UI 3.1 voor de Galaxy S20 FE, maar mensen die de One UI 3.1-update eerder al hebben gedownload klaagden over een snel leeglopende batterij en problemen met vage SMS-meldingen. Hoogstwaarschijnlijk is dit dan ook de reden voor het staken van de update. De Zuid-Koreaanse fabrikant lijkt alle bugs nu te hebben opgelost, omdat gebruikers melden dat de uitrol van One UI 3.1 weer is hervat.

De One UI 3.1-update brengt een hoop nieuwe functies en verbeteringen met zich mee, waaronder Director’s View, 8K Video Snap, achtergronden voor telefoongesprekken, een gum in de Galerij-app waarmee ongewenste objecten uit foto’s kunnen worden gehaald, een verbeterde Single Take-functie in de camera-app en een geoptimaliseerde Knox Vault. Heb je de update nog niet ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via ‘instellingen‘ -> ‘software-update‘ -> ‘downloaden en installeren‘.

via [droidapp]