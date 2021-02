Vraag Naar Chromebooks Sterk Gegroeid

Google heeft in 2020 meer apparaten met Chrome OS verkocht dan Apple met macOS. De COVID-19-pandemie lijkt direct invloed te hebben op de vraag naar goedkopere laptops. Dit blijkt uit de cijfers van het marktonderzoeksbureau Canalys.

Mensen zijn door de huidige situatie meer gaan thuiswerken en ook studenten zitten veel meer thuis. Hierdoor is de vraag naar laptops gestegen. Uit de onderstaande cijfers blijkt dat steeds meer mensen kiezen voor een laptop met een toegankelijke prijs, oftewel een Chromebook.

De verkoop van Chromebooks is het voorbije jaar verviervoudigd. Hierdoor zijn het afgelopen jaar meer apparaten met Chrome OS over de toonbank gegaan dan met macOS. Ook zagen we de verkoop van Windows laptops gedurende het jaar langzaam dalen.

Als het gaat om actieve apparaten dan heeft Chrome OS van Google echter nog een lange weg te gaan. Volgens Statcounter draait 80,7 procent van de desktops en laptops op Windows, 7,5 procent werkt met macOS en slechts 1,9 procent draait momenteel op Chrome OS.

via [AW]