“Scherm Van OnePlus 9 Pro Krijgt Variabele Verversingssnelheid”

Volgens de laatste geruchten wil OnePlus de aankomende vlaggenschip, de OnePlus 9 Pro, uitrusten met een variabele verversingssnelheid. Met het automatisch aanpassen van de verversingssnelheid kan de accuduur worden verlengd.

Dit blijkt uit een tweet van de Twitteraar Max J, die vorig jaar ook juiste details deelde over de OnePlus 8 Pro. Hij deelde op Twitter de onderstaande afbeelding met daarop de tekst ‘9 Pro’ en ‘LTPO’. LTPO staat voor low-temperature polycristalline oxide en combineert verschillende technieken die onder andere variabele verversing mogelijk maken. Een goed voorbeeld is de Apple Watch, waarbij het scherm kan schakelen tussen 1 en 60 Hz. Doordat het scherm niet ververst op momenteel wanneer het niet nodig is verbruikt het scherm minder stroom.

Bij de Samsung Galaxy Note 20 Ultra zagen we voor het eerst een LTPO-scherm op een smartphone, waarna ook de Galaxy Z Fold 2 zo’n scherm kreeg. Dankzij dit scherm kunnen de toestellen schakelen tussen 10 Hz en 120 Hz. Steeds meer smartphones nemen deze technologie nu over, waaronder dus de OnePlus 9 Pro. Vermoedelijk krijgt alleen de Pro-uitvoering van de OnePlus 9-serie een LTPO-scherm.

OnePlus zal de OnePlus 9-serie waarschijnlijk in maart officieel introduceren. Volgens de geruchten bestaat de serie uit de goedkopere OnePlus 9 SE, de reguliere OnePlus 9 en de krachtige OnePlus 9 Pro.

