“Renders Tonen Uiterlijk Van Google Pixel 5a”

De website Voice heeft renders gedeeld van de Pixel 5a. De beelden zijn gemaakt door door Steve Hemmerstoffer, een doorgaans goedgeïnformeerde bron. Het uiterlijk van de Pixel 5a doet veel denken aan de eerdere Pixel-smartphones.

De Pixel 5a lijkt een mix van de Google Pixel 5 en de Pixel 4a 5G. Volgens de bron heeft de Pixel 5a een afmeting van 156,2 bij 73,2 bij 8,8 millimeter en is de smartphone bij het camera-eiland 9,4mm dik. Het OLED-scherm is 6,2-inch groot en heeft een full hd-resolutie. In de linkerbovenhoek zit een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Achterop vinden we een vingerafdrukscanner en een vierkante camera-module, maar details over de camera ontbreken nog. Wel zou er een ‘phase detection autofocus’ sensor aanwezig zijn. PDAF zorgt ervoor dat je tijdens het fotograferen sneller en beter kunt scherpstellen. Ook heeft de Pixel 5a nog gewoon een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

Het is onduidelijk wanneer Google de Pixel 5a wil presenteren. In mei zal Google wat aankondigingen doen op de Google I/O conferentie voor ontwikkelaars. Dit evenement staat meestal in het teken van aankondigingen op software- en hardwaregebied. Het is dus mogelijk dat we dan ook de Pixel 5a te zien krijgen.

via [androidplanet]