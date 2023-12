Gamingsmartphone RedMagic 9 Pro Officieel Aangekondigd

RedMagic heeft een nieuwe gamingsmartphone aangekondigd. De Redmagic 9 Pro is een zeer krachtige smartphone met een Snapdragon 8 Gen 3-processor en een in-display camera.

RedMagic is een submerk van ZTE die speciaal is opgezet voor gamers. De RedMagic 9 Pro is de nieuwste smartphone, die vanaf eind december te bestellen is voor een vanafprijs van 649 euro. De smartphone maakt gebruik van een krachtige Snapdragon 8 Gen 3-processor in combinatie met een ventilator met led-lichtjes die voorkomt dat de processor tijdens lange gaming-sessies te warm wordt.

Het AMOLED-scherm is 6,9-inch groot en heeft een 120Hz verversingssnelheid. Het scherm heeft geen druppelnotch of uitsparing, omdat de 16MP selfie-camera achter het scherm is geplaatst. De randen rondom het scherm zijn aan alle kanten even dun.

Intern vinden we 12GB of 16GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte en een 6500 mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen. De rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens en een 50MP groothoeklens. Daarnaast is de RedMagic 9 Pro uitgerust met twee trilmotoren, verbeterde speakers en speciale schouderknoppen, die je in games kunt gebruiken om bijvoorbeeld te schieten of om gas te geven.

De RedMagic 9 Pro is verkrijgbaar in de kleuren zwart, zwart-transparant en zilver-transparant. De smartphone is vanaf 27 december te bestellen in Nederland voor 649 euro (12GB/256GB) of 799 euro (16GB/512GB).

