“Samsung Galaxy Z Fold 5 Krijgt Geen Slot Voor S Pen”

Volgens de laatste geruchten zal Samsung de aankomende Galaxy Z Fold 5 niet uitrusten met een aansluiting voor de S Pen. Samsung zou de smartphone namelijk dunner willen maken, waardoor een S Pen-slot niet mogelijk is.

Dit claimt de Zuid-Koreaanse site ETNews. Volgens de bron is de Galaxy Z Fold 5 dichtgeklapt 13,4mm dik. Dat is iets dunner dan de 14,2mm behuizing van de Fold 4. Daarnaast maakt Samsung gebruik van een druppelvorm voor het scharnier. Dit maakt het mogelijk om de behuizing helemaal dicht te klappen, zonder dat er een ruimte zichtbaar is tussen beide delen van de behuizing.

De vouwbare smartphones in de Galaxy Z Fold-serie kunnen allemaal overweg met de S Pen, maar hebben geen aansluiting om deze pen in op te bergen, zoals wel het geval is bij de Galaxy S23 Ultra. Dit zal bij de Z Fold 5 dus niet veranderen. Naar verwachting zal Samsung de Galaxy Z Fold 5 net als zijn voorgangers opnieuw in augustus officieel aankondigen.

via [tweakers]