“Motorola Komt Dit Jaar Met Drie Wear OS-smartwatches”

Motorola was de eerste fabrikant die een Wear OS-smartwatch op de markt bracht. De interesse was toen groot, maar de wearable is nooit een groot succes geweest en daarom is Motorola niet erg actief op de smartwatchmarkt. In 2021 komt daar volgens de laatste geruchten echter verandering in, want Motorola zou werken aan drie nieuwe Wear OS-smartwatches.

Jaren na de introductie van de eerste Motorola-smartwatch besloot het Canadese bedrijf eBuyNow in 2019 om een nieuwe smartwatch onder de Moto-merknaam uit te brengen. Na de komst van de Moto 360 werd het opnieuw stil. Uit een presentatie die CE Brands Inc. heeft gegeven aan investeerders blijkt echter dat Motorola niet stil zit. Voor 2021 staan namelijk drie smartwatches in de planning.

Volgens de onderstaande roadmap krijgen we in juni de Moto G Smartwatch te zien. Een maand later wil het bedrijf de Moto Watch en One introduceren. Het gaat om twee ronde smartwatches en één vierkante smartwatch. Details en adviesprijzen van de horloges zijn nog niet uitgelekt, maar hoogstwaarschijnlijk draaien ze alle drie op Wear OS en maken ze gebruik van een Snapdragon-chipset. CE Brands heeft in de investeerderspresentatie namelijk gemeld dat Google en Qualcomm belangrijke eBuyNow-partners zijn.

via [AW]