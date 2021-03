Gamingsmartphone Asus ROG Phone 5 Officieel Aangekondigd

Asus heeft deze week een nieuwe gamingsmartphone aangekondigd. De ROG Phone 5 heeft een Snapdragon 888-processor, een 144Hz scherm en een adviesprijs van 799 euro. De smartphone is eind deze maand in Nederland verkrijgbaar.

De ROG Phone 5 is de opvolger van de ROG Phone 3. Asus heeft de ROG Phone 4 overgeslagen omdat dit in Azië een ongeluksgetal is. De nieuwe gamingsmartphone heeft een 6,78-inch-full-hd-scherm met een verversingssnelheid van 144Hz, een Snapdragon 888-processor, een 6000 mAh accu met ondersteuning voor 65 Watt snelladen, een driedubbele rear-camera en aanraakgevoelige knoppen op de zijkant die je tijdens het gamen kunt gebruiken.

De Asus ROG Phone 5 draait op Android 11 en komt op de markt met 8GB, 12GB of 16GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslagruimte. Er komt ook een ROG Phone 5 Pro en een 5 Ultimate. Deze toestellen hebben meer werkgeheugen (16GB / 18GB), meer opslagruimte (512GB) en een beter scherm. Prijzen van de reguliere ROG Phone 5 variëren van 799 euro (8GB/128GB) tot 999 euro (16GB/256GB) en is vanaf eind deze maand te bestellen. De ROG Phone 5 Pro komt in april voor 1199 euro en de ROG Phone 5 Ultimate komt in mei voor 1299 euro.

via [androidplanet]