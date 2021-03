4 redenen waarom je een smartwatch moet kopen

Dit artikel gaat in op de redenen om een smartwatch te kopen. We beginnen met de functionaliteiten die smartwatches zoal bieden, waarna we vier van de belangrijkste redenen uitlichten.

Functionaliteiten van smartwatches

Smartwatches zijn er niet alleen om de tijd en datum te tonen. Door de verdergaande miniaturisering kunnen er steeds meer functies in een horloge worden gestopt. Denk hierbij aan een ingebouwde gps-chip, een camera, een thermometer en andere meters, betere communicatie met een smartphone en de mogelijkheid om zelfstandig te bellen. Voor de communicatie met een smartphone zijn smartwatches uitgerust bluetooth en/of wifi.

Op een smartphone wordt een app geïnstalleerd waarmee je de smartwatch kunt instellen. Een smartphone moet bij een inkomend gesprek of bericht eerst tevoorschijn worden gehaald. Soms duurt dat te lang en wordt het bellen al afgebroken. In andere gevallen wil je niet opnemen of heeft een bericht weinig belang. Ook kan je de smartphone soms niet horen. Daarom is het handig als een smartwatch je daarbij helpt.

Veel smartwatches zijn geschikt om te gebruiken tijdens het sporten, zoals hardlopen, fietsen of duiken. Ze worden ook wel sportwatch of fitness band genoemd. Dit soort smartwatches kunnen onder meer je hartritme, je snelheid en het aantal stappen tonen. Een ingebouwde gps-chip helpt bij het navigeren tijdens je hardloopsessies. Daarnaast kunnen steeds meer smartwatches contactloos afrekenen, zodat je na het sporten eenvoudig en snel een proteïne shake kunt kopen.

Veel smartwatches kunnen verbonden worden met een bluetooth-headset om naar muziek te luisteren. Sommige van deze smartwatches hebben ingebouwde opslagruimte, zodat ze onafhankelijk van een smartphone werken. Hierdoor kun je je smartphone thuislaten.

Waarom zou je een smartwatch kopen?

In de vorige paragraaf zijn diverse redenen verwerkt om de koop van een smartwatch te overwegen, maar we beperken ons hier tot vier. Twijfel je over een smartwatch kopen? Hier 4 redenen om dit te doen:

Met je smartphone in een zak van je kleding of in een tas, kan je gemakkelijk een inkomend telefoongesprek of alarmsignaal missen. Met een smartwatch is dat veel minder waarschijnlijk

Als je een sporter bent, dan kan een smartwatch een aantal functies bieden om je lichaam te monitoren en je prestaties te meten

Wanneer een smartphone te groot of onhandig voor je is, dan is een onafhankelijke smartwatch veel gemakkelijker mee te nemen en kan je wellicht voldoende functionaliteit bieden

Contactloos betalen wordt nog gemakkelijker met een smartwatch

Let op, niet iedere smartwatch biedt alle vier genoemde functionaliteiten.