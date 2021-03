Uitrol Android 11 Voor OnePlus Nord Gestaakt

Ongeveer twee weken geleden begon OnePlus met de uitrol van Android 11 voor de OnePlus Nord. De Chinese fabrikant heeft de uitrol van deze update nu echter gestaakt vanwege enkele bugs die de update met zich meebrengt.

Veel consumenten met een OnePlus Nord hebben de Android 11-update inmiddels gedownload, maar er blijken nu verschillende bugs door de Open Beta’s te zijn geglipt. Het is niet helemaal duidelijk om welke bugs het gaat, maar sommige gebruikers klagen over accuproblemen, GPS-problemen en fouten in de App Locker.

OnePlus heeft de uitrol van Android 11 stopgezet om te kunnen werken aan een oplossing. Zodra de bugs zijn aangepakt kan het updateproces worden hervat.

via [droidapp]