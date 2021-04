Motorola Deelt Beelden Van Onaangekondigde Moto G40 Fusion En Moto G60

Motorola is van plan om binnenkort weer een aantal smartphones te introduceren. Dit blijkt uit beelden die de fabrikant heeft gedeeld. Dit keer krijgen we het uiterlijk van van de Moto G60 en de Moto G40 Fusion te zien.

De Motorola Moto G60 is gedeeld in een tweet van Motorola India. We zien de grijze uitvoering van de smartphone met een driedubbele camera achterop. In het Motorola-logo aan de achterkant van de behuizing zit de vingerafdrukscanner. In het scherm vinden we een ronde uitsparing voor de selfie-camera. De randen rondom het scherm zijn aan de wat dikkere kant. Aan de zijkant zit een extra knop waarmee je waarschijnlijk de Google Assistent kunt starten.

Volgens de geruchten beschikt de Motorola Moto G60 over een 108MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. Voorop zit een 32MP selfie-camera. Het 6,78-inch scherm heeft een full hd-resolutie en een 120Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een Snapdragon 732G-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een 6000 mAh accu.

Op dezelfde afbeelding zien we ook de Moto G40 Fusion. Deze smartphone lijkt qua uiterlijk veel op de Moto G60, maar beschikt over minder krachtige specificaties. Zo heeft de selfie-camera een 16MP lens en heeft de rear-camera een 64MP hoofdlens. Een releasedatum hebben we nog niet, maar uit de tweet kunnen we opmaken dat het niet lang meer zal duren.

via [androidplanet]