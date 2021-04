TCL Toont Prototype Van Oprolbare En Opvouwbare Smartphone

TCL heeft een prototype getoond van een smartphone die je zowel open kunt vouwen als uit kunt rollen. Het is de eerste smartphone die beide technologieën combineert. Het gaat op dit moment nog om een prototype, waardoor het nog onduidelijk is of de smartphone ook daadwerkelijk in de winkels komt te liggen.

Het prototype heet TCL Fold ’n Roll. Opgevouwen heeft de smartphone een 6,87-inch scherm. Opengevouwen kun je gebruikmaken van een 8,85-inch scherm. Vervolgens kun je het scherm nog uitrollen, waarna je kunt genieten van een schermdiagonaal van 10-inch.

Verdere informatie hebben we nog niet. Het is dan ook nog onduidelijk wanneer en of TCL de smartphone op de markt brengt.

via [hardware.info]