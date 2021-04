Nokia 8.1 Ontvangt Android 11-update

HMD Global rolt de Android 11-update nu uit naar de Nokia 8.1 in Nederland. De update rolde eerder al uit in andere landen. HMD Global beloofde Android 11 in maart uit te rollen naar de Nokia 8.1, maar dit is niet gelukt.

HMD Global introduceerde de Nokia 8.1 in december 2018 voor 399 euro. De mid-range smartphone draaide bij de lancering op Android 9 en ontving in oktober 2019 een update naar Android 10. Anderhalf jaar later komt de Android 11-update binnen. De Android 11-update brengt verschillende nieuwe functies met zich mee, waaronder meer privacyfuncties, meer themamogelijkheden, Bubbles-notificaties en het nieuwe notificatiepaneel.

Het kan een aantal dagen duren voordat de update klaarstaat voor jouw toestel. Hebben jullie de update al ontvangen?

via [AW]