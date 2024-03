Nothing Phone (2a) Ontvangt Nothing OS 2.5.4-update

De eerste update voor de Nothing Phone (2a) staat nu klaar om te downloaden. Het gaat om de Nothing OS 2.5.4-update, die verschillende verbeteringen met zich meebrengt, waaronder camera-verbeteringen en bugfixes.

De eerste update voor de Nothing Phone (2a) is 321MB groot en moet onder andere de game-ervaring, de animaties en de systeemstabiliteit verbeteren. Ook zijn er een aantal bugfixes doorgevoerd, waaronder een bug in het Quick Settings die bij datagebruik soms de verkeerde hoeveelheid data liet zien. Als laatste heeft de camera een update gekregen, waarbij een verbeterde kleuraccuraatheid en saturatie moet resulteren in betere foto’s. Ook moet het verschil in kleuren tussen de hoofdlens en de groothoeklens minder zijn.

De update rolt in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Nothing Phone (2a).

via [droidapp]