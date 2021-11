Nokia 6.2 Ontvangt Android 11-update

HMD Global is begonnen met de uitrol van Android 11 voor de Nokia 6.2. De update is ook in Nederland te downloaden en brengt een hoop nieuwe functies met zich mee. Dezelfde update komt de komende dagen ook binnen op de Nokia 7.2.

Gebruikers van de Nokia 6.2 hebben er lang op moeten wachten, maar de smartphone ontvangt eindelijk een update naar Android 11. Android 11 bevat een hoop nieuwtjes, waaronder een ingebouwde schermopname-functie, nieuwe smarthomebediening, meer privacyopties, chatbubbels, een verbeterde notificatiescherm en een aangepaste interface.

HMD Global heeft het updateschema van Android 11 meerdere keren aan moeten passen, waardoor de uitrol van Android 11 een lange vertraging opliep. De Nokia 6.2 is een van de laatste Nokia-smartphones die de Android 11-update ontvangt. HMD Global heeft Android 11 deze week ook uitgerold naar de Nokia 7.2, maar deze update is nog niet in Nederland aangekomen. Mensen met een Nokia 9 PureView wachten ook nog steeds op een Android 11-update, maar het is nog onduidelijk wanneer deze update zal worden uitgerold.

via [AW]