Huawei Introduceert Nova 7-serie

Huawei heeft drie nieuwe smartphones aangekondigd voor in de Nova 7-serie. De Nova 7, Nova 7 Pro en de Nova 7 SE hebben alle drie ondersteuning voor het 5G-netwerk.

Voorheen was 5G-ondersteuning alleen aanwezig in vlaggenschip-smartphones, maar langzaam zien we steeds meer 5G-smartphones met mid-range specificaties op de markt verschijnen. De toestellen in de Huawei Nova 7-serie zijn de laatste toestellen die we in deze categorie kunnen plaatsen.

De Nova 7SE is met een adviesprijs van omgerekend 315 euro de goedkoopste van de drie. De smartphone beschikt over een 6,5 inch Full-HD+ LCD scherm, een Kirin 820-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4000 mAh accu met ondersteuning voor 40 Watt snelladen, een 16MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP telelens met 3x optische zoom, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens.

De reguliere Nova 7 heeft een 6,53-inch OLED-scherm met In-display vingerafdrukscanner, een Kirin 985 processor, dezelfde accu, evenveel werkgeheugen en opslagruimte, een 32MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 8MP telelens. De Nova 7 kost omgerekend 395 euro.

De Huawei Nova 7 Pro is de krachtigste versie in deze serie. De smartphone kost 485 euro en beschikt over een 6,57-inch OLED-scherm met een Full-HD+ resolutie die aan de zijkant van de behuizing doorloopt, een Kirin 985 processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 32MP + 8MP selfie-camera, een vierdubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 8MP periscooplens met OIS en 5x optische zoom en een 2 megapixel macrolens.

Alle drie de smartphones draaien op Android 10 met de EMUI 10.1-schil, maar vanwege de Amerikaanse sancties ontbreken de Google-apps. Details over een Europese lancering heeft Huawei nog niet gegeven.

